Designazioni arbitrali della 1ª giornata: Chievo-Juve affidata a Pasqua

Cominciano le nuove designazioni arbitrali: Banti arbitrerà Lazio-Napoli, Pasqua per l’esordio della Juventus contro il Chievo

Ricomincia la Serie A e, ovviamente, ricominciano le designazioni arbitrali. Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30. L’esordio di Cristiano Ronaldo contro il Chievo sarà diretto da Pasqua con i guardalinee Costanzo e Liberti, il quarto uomo sarà Sacchi, al Var Mazzoleni. Il big match della prima giornata tra Lazio e Napoli sarà diretto da Tanti coadiuvato da Manganelli e Valeriani, con il quarto uomo Manganiello. Al Var Rocchi. L’anticipo di domenica alle 18 tra Torino e Roma sarà arbitrata da Di Bello con gli assistenti Posado e De Meo, il quarto uomo sarà Abbattista.

Per quanto riguarda le partite della domenica sera. Bologna-Spal diretta da Giacomelli, Empoli-Cagliari a Chiffi, Milan-Genoa affidata al fischietto Maresca con Paganessi e Di Vuolo come guardalinee, quarto uomo La Penna. Parma-Udinese sarà diretta da Calvarese, Sampdoria-Fiorentina a Doveri, mentre l’esordio in campionato dell’Inter sarà diretto da Mariani insieme a Carbone e Ranghetti, quarto uomo Di Paolo. Chiude il primo turno di Serie A Atalanta-Frosinone con l’arbitro Piccinini a dirigerla.