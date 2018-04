Arbitro Inter-Juventus, sarà Orsato della sezione di Schio a dirigere il big match del Meazza: ecco le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018

Mancano quattro giornate al termine del campionato, in ballo punti importanti per la lotta scudetto, per la zona Champions League ma non solo. Pochi minuti fa l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato attraverso un comunicato le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A 2017/2018 e non mancano le sorprese. Arbitro Inter-Juventus: sarà Orsato della sezione di Schio a dirigere il big match del Meazza; Di Fiore e Manganelli assistenti, Tagliavento quarto uomo e il duo Valeri-Giallatini al Var.

Altra gara molto attesa è quella del Franchi, Fiorentina-Napoli: desginato Mazzoleni, con Massa addetto al Var insieme a Meli. Il posticipo domenicale tra Torino-Lazio è stato affidato a Irrati, mentre Roma-Chievo in programma sabato alle 18 sarà diretta da Calvarese, con Manganiello al Var. Qui di seguito il resto delle designazioni: Atalanta-Genoa a Fabbri; Benevento-Udinese a Maresca; Bologna-Milan a Giacomelli; Crotone-Sassuolo a Damato; Hellas Verona-Spal a Banti; Sampdoria-Cagliari ad Abisso.