Di Francesco dopo Roma-Genoa: «Non pensavamo al Liverpool»

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco al termine di Roma-Genoa, un 2-1 importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League

Eusebio Di Francesco ai microfoni di Premium Sport dopo il 2-1 con cui la Roma ha battuto il Genoa nella 33ª giornata del campionato di Serie A: «Abbiamo fatto una buona prima mezz’ora con ottime giocate, mettendo alle corde il Genoa ma senza troppa lucidità nel concretizzare. Potevamo chiuderla prima, ci siamo fatti male da soli e abbiamo riaperto la partita quando ce l’avevamo in mano da tutti i punti di vista. Abbiamo sofferto nel finale, potevamo chiuderla prima, peccato, è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo».

Prosegue Di Francesco: «Abbiamo ritrovato delle situazioni importanti, ma sempre su palla persa nostra abbiamo regalato occasioni che hanno riaperto una partita che secondo me era già chiusa. Non pensavamo al Liverpool, forse è l’ambiente che pensa sopratutto a questa partita. L’approccio della squadra mi è piaciuto e secondo me si è pensato alla Spal. La Roma non è abituata a fare tante semifinali di Champions League, ma io e la squadra non dobbiamo ancora pensarci. Eccesso di euforia in vista del Liverpool? Credo che sia meglio avere euforia ed energia che depressione, nel calcio come nella vita. Sta a noi arrivare alla partita con il piglio giusto».