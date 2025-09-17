Di Gregorio caso Juve, come Sommer all’Inter. Tudor pensa a Perin per togliere qualche pressione al portiere, colpevole col Borussia Dortmund

Suona l’allarme in casa Juventus: la porta è un caso. Dopo la pesante sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter, un’altra serata da incubo ha travolto i bianconeri, questa volta in campo europeo. Il Borussia Dortmund ha infatti inflitto una severa lezione alla squadra di Igor Tudor, segnando ben quattro reti e portando a sette il totale dei gol subiti in appena due partite. Un passivo allarmante che mette inevitabilmente sul banco degli imputati il portiere, Michele Di Gregorio.

Arrivato per portare sicurezza tra i pali, l’ex numero uno del Monza sta vivendo un momento di profonda crisi. Contro i tedeschi, così come contro l’Inter, è apparso insicuro, meno sereno del solito e non esente da colpe su almeno due delle reti subite. L’uscita a vuoto a inizio ripresa è l’emblema di una prestazione negativa, lontanissima dagli standard a cui aveva abituato e che avevano convinto la Juventus a puntare su di lui. Del “vero DiGre”, ammirato per la sua reattività e protagonista di un grande Mondiale per Club, si è vista solo una traccia in un singolo, grande intervento.

La situazione ha spinto anche i leader dello spogliatoio a esporsi. Gleison Bremer è stato molto chiaro al termine della partita: «Dobbiamo ritrovare equilibrio e solidità, non possiamo subire così tanti gol». Parole che suonano come una strigliata collettiva, ma che inevitabilmente accendono i riflettori sulla difesa e sul suo estremo difensore.

Per questo motivo, l’allenatore Igor Tudor sta seriamente valutando delle alternative. La soluzione più immediata e logica porta il nome di Mattia Perin. L’esperto portiere si sta già scaldando ed è pronto a essere rilanciato per restituire tranquillità al reparto e togliere un po’ di pressione a un Di Gregorio in evidente difficoltà.

Intanto, la squadra deve subito voltare pagina. Archiviata la Champions League fino a ottobre, il focus torna sul campionato con la trasferta di Verona. Al Bentegodi si rivedrà Manuel Locatelli dal primo minuto, mentre resta da valutare l’impiego di Bremer. Dovrà invece attendere ancora Fabio Miretti, il cui rientro in gruppo richiederà almeno altri dieci giorni.