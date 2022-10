Di Natale: «Ho un debole per Leao»

Antonio Di Natale ha parlato della sfida in Milan Juve tra Rafael Leao e Vlahovic: «Ho un debole per il portoghese»

Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida nella sfida di questa sera tra Milan e Juve confrontando Leao e Vlahovic. Di seguito le sue parole.

«Ho un debole per Leao e sono convinto che nel big match tra Juventus e Milan sarà più determinante lui di Vlahovic. Il serbo ha tutto per diventare uno dei migliori centravanti d’Europa, ma il portoghese è un fantastico mix di tecnica, velocità e forza. Mi sarebbe piaciuto giocare con l’attaccante rossonero e sono convinto che in coppia avremmo segnato tanto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS24.COM