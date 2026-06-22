Calciomercato
Dibu Martínez Juventus, trattativa ancora viva: contatti continui ma serve lo sconto dell’Aston Villa
Porta Juve, pista Dibu Martínez sempre calda: contatti frequenti e nodo prezzo con l’Aston Villa
L’asse tra Juventus e Dibu Martínez resta apertissimo. Il club bianconero continua infatti a mantenere un dialogo costante con l’entourage del portiere argentino, considerato uno dei profili prioritari per rinforzare la porta in vista della prossima stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
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Nonostante l’interesse concreto, la trattativa non può avanzare senza un passo indietro dell’Aston Villa: gli inglesi chiedono 10 milioni più bonus, una cifra che la Juventus giudica ancora troppo alta per un’operazione che vorrebbe chiudere a condizioni più favorevoli.
Il filo resta comunque vivo, e i bianconeri attendono segnali da Birmingham per capire se esistono i margini per affondare il colpo.