Diego Costa: «Atletico, 200 partite insieme…» – VIDEO

Intervistato da Dazn, Diego Costa ha parlato del suo traguardo raggiunto delle 200 partite con la maglia dell’Atletico Madrid

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, ha espresso così la propria soddisfazione per aver raggiunto le 200 presenze con la squadra spagnola:

«L’aver raggiunto il traguardo delle 200 partite giocate con la maglia dell’Atletico Madrid è un grande onore per me. Arrivai qui con tanta voglia di giocare e da subito mi sono sentito importante ma non potevo mai immaginare di raggiungere un traguardo del genere. Grazie a Dio, ho avuto la possibilità di riuscirci e sono molto contento..»