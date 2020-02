Diego Lopez: «Balotelli deve essere aiutato»

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Sassuolo

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Sassuolo. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle.

RISULTATI – «Siamo in una situazione pesante perché i risultati non arrivano. Domenica dobbiamo fare una partita seria, lavorando in settimana e affrontando poi il Sassuolo cercando di vincere, anche se i neroverdi hanno tanta qualità».

BARCELLONA – «Ci ho parlato molte volte. La situazione non è facile per lui, è nuova, visto che ha sempre lottato per altri obiettivi. Non è semplice, ma nessuno delle squadre che lotta con noi ha un giocatore come lui. Dobbiamo aiutarlo molto, non è solo lui che deve aiutare la squadra».