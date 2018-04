Diffidati Inter: in 5 rischiano di saltare la Juventus

L’Inter con il rischio diffidati contro il Chievo Verona. Diffidati Inter: 5 importanti elementi potrebbero saltare il prossimo match con la Juventus

Chievo Verona–Inter sarà una sfida importante in chiave salvezza per i clivensi e in chiave Champions per i nerazzurri. L’Inter deve però prestare attenzione ai suoi diffidati in vista della partitissima del 28 aprile contro la Juventus. Il club nerazzurro infatti è atteso dal confronto contro i bianconeri tra una settimana e Spalletti potrebbe perdere alcuni importanti elementi causa diffida. Diffidati Inter: le ultimissime.

Perisic, D’Ambrosio, Candreva, Eder e Ranocchia sono in diffida e in caso di ammonizione contro il Chievo Verona potrebbero saltare la gara contro la Juventus. Difficile, però, che Spalletti si faccia condizionare dal pericolo giallo. I nerazzurri sono attesi dalla complicata sfida contro i clivensi di Maran e a sole 5 giornate dalla fine, ogni gara è importante. Perisic, D’Ambrosio e Candreva dovrebbero scendere in campo dall’inizio e sono già avvisati: i tre dovranno limitare gli interventi per evitare la beffa.