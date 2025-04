Dimarco, il trattore della fascia sinistra ha finito la benzina: dietro sbaglia su Soulé, davanti non si vede – pagelle

Le pagelle di Dimarco, esterno dell’Inter, dopo la sconfitta contro la Roma: per molti è il peggiore in campo, la paura è che abbia finito la benzina

Nelle pagelle de la Gazzetta dello Sport, alla voce Dimarco, la Rosea fa una domanda calzante: dove è finito il vero trattorino di fascia? Ieri l’esterno sinistro dell’Inter è stato tra i peggiori in campo: colpevole in occasione dal gol subito dai nerazzurri da parte di Soulé e in attacco non incide per nulla, con la sensazione che abbia finito la benzina dopo una stagione in cui è stato chiamato a fare gli straordinari più di una volta. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Viene da tre gol agevolati (Kane, Orsolini, Jovic), anche quello di Soulé nasce dalle sue zolle. Dov’è finito il vero trattorino di fascia?».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Inzaghi non lo tiene a riposo e non viene premiato. Difensivamente è un disastro, dalla parte di Soulé. E la sua proposta offensiva è nulla».

TUTTOSPORT 4.5 – «Fisicamente è in difficoltà, non riesce ad affondare».