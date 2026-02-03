Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Questi i club alla finestra

Il futuro di Diogo Leite è un rebus ancora tutto da decifrare. Nonostante l’interesse crescente, il difensore portoghese in forza all’Union Berlin non ha sancito alcun accordo, né formale né verbale, con nuove società in vista della prossima stagione. Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrale mancino andrà in scadenza di contratto a giugno, ma al momento ogni scenario resta percorribile.

Nel mercato di gennaio appena concluso, il classe 1999 è stato un obiettivo concreto per la Lazio e la Fiorentina, ma le trattative non sono decollate. Attualmente, il giocatore ha scelto di congelare ogni decisione: la priorità assoluta è smaltire un lieve infortunio per tornare al top della forma. Solo successivamente valuterà le proposte sul tavolo. La concorrenza si preannuncia agguerrita: in Germania il Borussia Dortmund è in forte pressing, mentre in Italia si registra un sondaggio last-minute della Roma. Nessuna firma è stata apposta: la corsa al talento lusitano ripartirà in estate a parametro zero.

