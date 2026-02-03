Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A!

Published

31 minuti ago

on

By

Diogo Leite e1770136092267

Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Questi i club alla finestra

Il futuro di Diogo Leite è un rebus ancora tutto da decifrare. Nonostante l’interesse crescente, il difensore portoghese in forza all’Union Berlin non ha sancito alcun accordo, né formale né verbale, con nuove società in vista della prossima stagione. Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrale mancino andrà in scadenza di contratto a giugno, ma al momento ogni scenario resta percorribile.

Nel mercato di gennaio appena concluso, il classe 1999 è stato un obiettivo concreto per la Lazio e la Fiorentina, ma le trattative non sono decollate. Attualmente, il giocatore ha scelto di congelare ogni decisione: la priorità assoluta è smaltire un lieve infortunio per tornare al top della forma. Solo successivamente valuterà le proposte sul tavolo. La concorrenza si preannuncia agguerrita: in Germania il Borussia Dortmund è in forte pressing, mentre in Italia si registra un sondaggio last-minute della Roma. Nessuna firma è stata apposta: la corsa al talento lusitano ripartirà in estate a parametro zero.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A2 ore ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×