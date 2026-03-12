Conference League
Diretta gol Conference League LIVE: Fiorentina Rakow in campo
Diretta gol Conference League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sugli ottavi di finale d’andata: in campo anche la Fiorentina contro il Rakow
Scendono in campo per gli ottavi di finale d’andata di Conference League le squadre europee, in campo anche la Fiorentina di Vanoli, che alle 21.00 sfiderà i polacchi del Rakow per proseguire la marcia verso i quarti ottavi della competizione.
Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Conference League
Lech Poznan – Shakhtar 0-2
Samsunspor – Rayo Vallecano 1-2
Rijeka – Strasburgo 0-1
AZ Alkmaar – Sparta Praga 1-1
Crystal Palace – AEK Larnaca
Sigma Olomouc – Mainz
Fiorentina – Rakow
Celje – AEK Atene
