 Diretta Gol Coppa Italia, Bologna Parma: segui con noi la diretta del match
Coppa Italia

1 minuto ago

Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan

Terzo giorno di Coppa Italia. Ad aprire la giornata è la sfida fra il Bologna di Italiano e il Parma di Cuesta. Alle 21 in campo Lazio e Milan. Segui su Calcionews24.com le dirette delle due partite.

LIVE BOLOGNA PARMA

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

PARMA (3-4-2-1): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik; Cremaschi, Ondrejka, Benedyczak.

Bologna News

Formazioni ufficiali Bologna Parma, le scelte di Italiano e Cuesta per il match di Coppa Italia

21 minuti ago

4 Dicembre 2025

Lazio News

Lazio Milan, i convocati di Sarri: c’è un recupero per il tecnico biancoceleste. Quel giocatore resta fuori dai programmi

2 ore ago

4 Dicembre 2025

