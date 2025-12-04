Coppa Italia
Diretta Gol Coppa Italia, Bologna Parma: segui con noi la diretta del match
Diretta Gol Coppa Italia, il giovedì di calcio si apre con la sfida fra il Bologna e il Parma e si concluderà con il big match Lazio Milan
Terzo giorno di Coppa Italia. Ad aprire la giornata è la sfida fra il Bologna di Italiano e il Parma di Cuesta. Alle 21 in campo Lazio e Milan. Segui su Calcionews24.com le dirette delle due partite.
LIVE BOLOGNA PARMA
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.
PARMA (3-4-2-1): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Ordóñez, Keita, Lovik; Cremaschi, Ondrejka, Benedyczak.
