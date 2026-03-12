Connect with us
Diretta gol Europa League LIVE: Bologna Roma 1-1, in campo gli ottavi di finale

23 minuti ago

Ndicka Castro

Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per gli ottavi di finale d’andata: in campo Bologna Roma

Scendono in campo per gli ottavi di finale d’andata di Europa League le squadre europee, in campo la super sfida tutta italiana tra il Bologna di Italiano e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Europa League

Stoccarda – Porto 1-2

Bologna – Roma 1-0

Lille – Aston Villa 0-0

Panathinaikos – Real Betis 0-0

Genk – Friburgo

Ferencvaros – Lione

Nottingham Forest – Midtjylland

