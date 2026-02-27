Connect with us
Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari Parma in campo!

52 minuti ago

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 27esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 27esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI IL LIVE DI PARMA CAGLIARI

Le formazioni ufficiali

Parma (3-4-2-1): Corvi, Del Prato, Troilo, Valenti, Britscghi, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri, Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Martinez.

Cagliari (3-4-3): Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert, Adopo, Liteta, Sulemana, Palestra, Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracìn, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho

