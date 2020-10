È corsa a cinque per i diritti televisivi della Champions League per il triennio 2021-2024. C’è anche Amazon in lizza

È corsa a cinque per i diritti televisivi della Champions League per il triennio 2021-2024. C’è anche Amazon in lizza. Lunedì mattina scadrà il termine per la presentazione delle offerte all’agenzia Team, che sta curando le operazioni per conto della UEFA.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, in lizza per i quattro pacchetti disponibili ci sono Sky, DAZN, Rai, Mediaset e Amazon.