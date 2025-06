Diritti TV Ligue 1, è rottura totale: Canal+ abbandona la Lega, a rischio la visione del campionato

Diritti TV Ligue 1, adesso è rottura totale: Canal+ abbandona la Lega francese, a rischio la visione del campionato

Il calcio francese sprofonda nel caos a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Con una mossa clamorosa, il gruppo Canal+ ha annunciato di aver “gettato la spugna“, chiudendo definitivamente la porta alla distribuzione della nuova catena televisiva creata dalla Lega di calcio professionistica (LFP) per trasmettere la Ligue 1. La notizia, comunicata dal presidente di Canal+ Maxime Saada, lascia la lega senza un partner di riferimento e con un futuro televisivo avvolto nella più totale incertezza.



Il punto di rottura principale, secondo Saada, è il prezzo. La LFP puntava a un abbonamento di circa 20 euro al mese per la sua nuova catena, una cifra giudicata “troppo elevata” da Canal+, soprattutto considerando che l’offerta non sarebbe completa: un incontro a giornata per la prossima stagione è infatti detenuto da beIN Sports. Nonostante Canal+ avesse presentato due diverse proposte di distribuzione, una esclusiva e una non, il disaccordo sul costo si è rivelato insormontabile.



Questa rottura è l’ultimo capitolo di una saga disastrosa per la LFP. Dopo il fallimento dell’accordo con la piattaforma DAZN a inizio maggio, la lega aveva optato per una soluzione drastica: creare una propria catena proprietaria al 100%. Un progetto ambizioso che, però, ora appare fragile e senza il muscolo distributivo che solo un colosso come Canal+ avrebbe potuto garantire, forte di una base di abbonati stimata tra 800.000 e 1 milione.

Mentre Saada nega ogni «voglia di vendetta» per le passate dispute, la realtà è che la Ligue 1, il cui inizio è fissato per il 15 agosto, si trova ora in una corsa disperata contro il tempo per trovare un modo di essere trasmessa ai tifosi, evitando un blackout che avrebbe conseguenze catastrofiche.