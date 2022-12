Diritti Tv Serie A, arriva l’emendamento di Lotito

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha presentato un emendamento per i diritti tv della Serie A per le prossime stagioni

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Claudio Lotito avrebbe presentato un emendamento sulla questione diritti Tv della Serie A.

Il Presidente della Lazio, con due colleghi di Forza Italia, vorrebbe modificare il dl Aiuti quater. L’obiettivo è quello di allungare la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati sportivi da tre a cinque anni. In questo modo, nel caso in cui venisse approvato, l’accordo tra la Serie A e Dazn si rinnoverebbe in automatico fino al 2026.