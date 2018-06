Miccichè conferma: «Diritti tv? Risolto il contratto con Mediapro»

Il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè annuncia l’ufficialità della risoluzione del contratto per i diritti tv con Mediapro a causa di incongruenze con il bando

Sembra che la fine di questa vicenda non possa arrivare mai. Continua l’annosa diatriba relativa all’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio 2018-2021. Questa intricata telenovela si è arricchita di un ulteriore capitolo. La Lega Serie A avrebbe rifiutato le coperture di 1.6 miliardi offerte da Mediapro poiché provenienti da soggetti terzi rispetto alla società spagnola. Sull’intera questione è intervenuto anche Gaetano Miccichè.

Il presidente della Lega ha commentato l’accaduto, spiegando i motivi di questa scelta: «Il contratto con Mediapro è ufficialmente risolto dalla mezzanotte di oggi. Questo perché le garanzie da loro offerte erano inaccettabili dal punto di vista formale e quantitativo. Per quanto riguarda i 64 milioni versati come caparra resteranno nelle casse della Lega come specificato nei precedenti accordi».