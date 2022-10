Do you remember? A Napoli sono tornati tempi di Maradona

Do you remember? Echi di stagioni passate dopo l’ultima giornata di Campionato: il Napoli rivive i tempi del Pibe

Tra le coincidenze della giornata numero 8 quella di Napoli-Torino si impone su tutte. Anche perché fa ripensare ai tempi dello scudetto di Maradona, al di là di ciò che dice l‘Antonio Cassano di turno.

Dal 2 marzo 1986 al 22 novembre 1987 gli azzurri sconfissero i granata ben 3 volte di fila col punteggio di 3-1. L’ultima volta fu con la squadra di Ottavio Bianchi col tricolore sul petto e anche se fu meno esplosiva di quella di sabato, che 3 reti le ha fatte nel primo tempo, aveva decisamente dei bei nomi, come testimoniano i marcatori: gol del Pibe de Oro, doppietta di Careca. Per i granata, a fare la parte di Sanabria ante-litteram, andò in gol il danese Berggreen.

Anche Inter-Roma ha coincidenze lontane. L’ultimo 2-1 dei giallorossi risale al 29 aprile 1979. L’ultimo 2-1 in rimonta addirittura al 31 ottobre 1954, con rete di Lorenzi per i nerazzurri e capovolgimento di Galli e Boscolo per i capitolini.

Anche Juventus-Bologna ha echi molto lontani. Un 3-0 congegnato come quello di domenica sera, con intervallo sull’1-0 e uno-due nella ripresa, è rintracciabile nel 1959-60, con i bianconeri lanciati alla conquista dell’undicesimo scudetto. John Charles nel primo tempo, Gino Stacchini e ancora il centravanti gallese al minuto 56: Milik col suo 3-0 è arrivato di poco in ritardo.

Anche il Milan ad Empoli ha vinto con una coincidenza. Nel 2007-08 conquistò i 3 punti con due reti in zona Cesarini ad opera di Ambrosini e Kakà, poco prima del novantesimo, in anticipo su quanto fatto da Ballo-Touré e Leao sabato sera. I primi due acuti furono invece di Pato e Buscé.

Le coincidenze finiscono con l’1-0 di Atalanta-Fiorentina. Capitò anche il 6 gennaio del 2005 e la rete da 3 punti la realizzò Budan.

Novità di punteggio assolute sono tutte le altre partite. La Lazio conferma la tradizione favorevole contro lo Spezia: 2-1, 6-1 e 4-0 i 3 verdetti degli ultimi anni. Lecce-Cremonese, dopo una vittoria a testa, hanno finalmente pareggiato. Sassuolo-Salernitana aveva un solo precedente, 1-0 per gli emiliani, che stavolta hanno dilagato con un 5-0. Infine, l’Udinese ha centrato la terza vittoria su 19 gare giocate a Verona ed il 2-1 a proprio favore non era mai successo.