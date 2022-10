Do you remember? Spezia Fiorentina, la zona Italiano

Seconda vittoria in zona cesarini per la Fiorentina a Spezia con Italiano in panchina: le similitudini al primo confronto sono molte

Evidentemente Spezia-Fiorentina, da quando Vincenzo Italiano ha lasciato la Liguria per la Toscana, ha un copione prevedibile e monotematico. Viola in vantaggio, padroni di casa che rimediano e rete decisiva che vale 3 punti in piena zona Cesarini.

Agli spettatori del Picco ieri pomeriggio sarà venuta in mente la gara di 8 mesi prima. Piatek a determinare lo 0-1 (in quel caso sbagliando prima un rigore) e stavolta Milenkovic. Pareggio di Nzola come quello di Agudelo. Infine a far la parte di Amrabat (ieri in ombra e gravato anche dal solito giallo che prende quasi a ogni gara) il subentrato Cabral. Con la sola differenza di un minuto rispetto al predecessore, 90 contro 89. Il prossimo anno – sempre che Italiano si presenti da ex come mister della Fiorentina – ci sarà la terza beffa finale?