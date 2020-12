Domanda sul VAR, la risposta di Klopp spiazza tutti – VIDEO

Continua la battaglia mediatica di Jurgen Klopp sul VAR. Il tecnico Reds ha risposto in maniera sorprendentemente alla domanda del giornalista

Continua la battaglia mediatica di Jurgen Klopp sul VAR. Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio del Liverpool sul campo del Fulham, il tecnico Reds ha risposto in maniera sorprendentemente alla domanda del giornalista sulla rete dei padroni di casa convalidata dal VAR nonostante il contatto fra Robinson e Salah.

NON SO CHE DIRE – «Posso chiedere la sua opinione? Così, spassionatamente. So che dirà la sua che non è importante ma lo è per me. Giusto per sapere cosa ne pensa…».