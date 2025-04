Donadoni: «Quarto posto? Il Bologna lo merita di più; nella lotta salvezza sono felice di dove è il Cagliari ora»

Le parole di Roberto Donadoni, ex ct della nazionale, sulla lotta per il quarto posto e quella sulla salvezza in questo finale di stagione

Roberto Donadoni, in una intervista a Radio Rai ha parlato della lotta per il quarto posto che vede contrapposte Bologna e Juve e anche della lotta salvezza, in particolare del Cagliari. Di seguito le sue parole.

CORSA CHAMPIONS – «Per dimensioni e obiettivi di inizio stagione, direi che la se sta guadagnando di più il Bologna rispetto alla Juve. Per spesa in campagna acquisti, è indubbiamente in vantaggio il Bologna. Per quello che si è visto finora, il Bologna meriterebbe qualcosa di più».

LOTTA SALVEZZA – «Sono felice che il Cagliari sia in una posizione abbastanza tranquilla. A Cagliari mi sono trovato benissimo, è un’esperienza che porto nel cuore. Mi auguro che continui a mantenere questo vantaggio. Sarei felice per tutta la Sardegna».