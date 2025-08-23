Donnarumma, dopo il taglio le lacrime e l’ultimo saluto ai tifosi PSG. Ora il City?

Donnarumma, addio commosso al PSG: lacrime e bacio al Parco dei Principi. Ora il City? Il portiere tagliato dal club viene omaggiato dai tifosi

La storia tra Gianluigi Donnarumma e il PSG si è conclusa con un addio carico di emozione e significato. Dopo aver trascorso quattro stagioni ricche di successi, culminate con la storica vittoria in Champions League, il portiere italiano ha salutato il suo pubblico per l’ultima volta.

Nonostante il club avesse ormai preso una decisione diversa, puntando su Chevalier, i tifosi non hanno voluto che Donnarumma lasciasse Parigi senza un degno omaggio. Spinto dall’insistenza degli ultras, che non potevano accettare di vedere un eroe della Champions League andar via in sordina, il club ha acconsentito a un saluto ufficiale.

Così, a fine partita, l’atmosfera del Parco dei Principi, completamente esaurito, si è fatta intensa. Con indosso jeans e una maglia nera, Donnarumma è sceso in campo per il giro d’onore. Le lacrime hanno tradito la sua emozione mentre riceveva l’abbraccio caloroso dei compagni e l’affetto di uno stadio intero.

Il momento più toccante, tuttavia, è arrivato quando, prima di lasciare il campo, ha raccolto un ciuffo d’erba e lo ha baciato, un gesto simbolico e toccante che ha segnato la fine di un capitolo importante della sua carriera.

Dietro a questo addio c’è una storia di mancato rinnovo, una trattativa che si è protratta per oltre un anno e che ha portato il PSG a investire su un altro portiere, mettendo di fatto Donnarumma sulla lista dei trasferimenti.

Ora il futuro di Donnarumma sembra lontano da Parigi, con il Manchester City di Guardiola che appare come la destinazione più probabile. La trattativa si preannuncia complessa, ma la calorosa e inaspettata serata d’addio potrebbe aver gettato le basi per una conclusione serena, permettendo al portiere di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con il sorriso, pur lasciandosi alle spalle un pezzo importante della sua vita calcistica.