Caso Donnarumma, la verità del PSG: «Aveva avanzato questa richiesta». A parlare è Football Advisor del club Luis Campos

Luis Campos, Football Advisor del Paris Saint-Germain, è tornato a parlare del mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma e della sua cessione al Manchester City. Il dirigente ha spiegato le motivazioni dietro la decisione del club di non proseguire il rapporto con il portiere italiano, che era in scadenza di contratto nel 2026.

«Il club è più importante di chiunque altro: questo è cambiato al PSG. Per quel che riguarda Donnarumma, una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. Quando chiede uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell’attuale PSG…», ha dichiarato Campos, ribadendo la nuova linea intrapresa dalla società. Donnarumma, che era stato protagonista della vittoria in Champions League con il PSG, ha visto il suo ruolo messo in discussione dopo il mancato rinnovo. Il club ha acquistato Chevalier, relegando il portiere italiano ai margini, fino al suo trasferimento finale al Manchester City.

«La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Donnarumma. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui», ha continuato Campos, spiegando che la decisione è stata il frutto di un lungo processo di riflessione.

Il dirigente ha sottolineato come il PSG abbia intrapreso una politica chiara e netta, che riflette un cambiamento di mentalità rispetto al passato: «La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il PSG. Con questa politica, tutti capiscono che l’allenatore non dà priorità in base allo status o al background del giocatore. Non è il tuo background che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica. La stella è il club: è l’intero gruppo».