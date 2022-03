Donnarumma, Sacchi è severo: «Ha sbagliato a scegliere i soldi. Mai lasciare i posti in cui sei stato bene. Resta un grande campione»

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi ha trattato anche della situazione di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole.

DONNARUMMA – «Ha sbagliato a scegliere i soldi. L’ho detto anche a suo padre e sua madre, l’estate scorsa, qui a Milano Marittima. Doveva restare al Milan: non tanto per riconoscenza, ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene. Ma resta un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino, nelle nazionali giovanili. Si rialzerà».

