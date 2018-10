Dopo la Padania anche la Sardegna avrà la sua Nazionale

La CONIFA, lunedì, ha accolto la Sardegna come nuovo membro. L’isola ha quindi la sua Nazionale di calcio

Gli abitanti della Sardegna possono esultare. Lunedì la Confederation of Indipendent Football Associations (CONIFA) ha accettato l’isola come nuovo membro. A questa associazione sono affiliate squadre che rappresentano stati senza riconoscimento internazionale, minoranze etniche e regioni e micronazioni non affiliate alla FIFA. Tra le Nazionali ad essa affiliate, anche la Padania, compagine che ha preso parte alle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo CONIFA (miglior piazzamento il terzo posto del 2018) e dee Coppe Continentali (due successi). La Sardegna ha coltivato numerosi giocatori nella storia del calcio. Il più famoso e più forte di sempre è Gianfranco Zola.

Tanti i giocatori attualmente in Serie A che potrebbero, in teoria, scendere in campo con la nuova nazionale. Tra questi spicca Nicolò Barella ma nella lista sono presenti anche Salvatore Sirigu, portiere del Torino, Marco Sau, Andrea Cossu e Alessandro Deiola del Cagliari, Nicola Murru della Sampdoria e Matteo Mancosu del Montreal Impact. Tuttavia per far parte della Nazionale basta avere anche un forte senso di appartenenza al territorio come Stankevicius che ha vestito la maglia della Padania sebbene fosse nato in Lituania.