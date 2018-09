Douglas Costa nei guai: gomitata, accenno di testata e sputo a Di Francesco. Il brasiliano della Juve verso la stangata

Follia di Douglas Costa nei minuti finali della partita Juventus-Sassuolo, terminata 2-1 per i bianconeri. Il giocatore brasiliano, infatti, questa volta, invece di farsi notare per i suoi spunti e i suoi dribbling, l’ha combinata grossa ingaggiando un duello con Di Francesco, finito con uno sputo. Al momento del gol del Sassuolo, i due sono venuti a contatto, con il brasiliano che dopo una gomitata ha anche accennato una testata.

I due, infine, sembravano spiegarsi a parole, quando poi il numero undici bianconero ha sputato in faccia al giocatore del Sassuolo. Douglas Costa, espulso grazie anche all’utilizzo del Var, adesso rischia una lunga squalifica che quasi certamente gli impedirà di giocare nel big match contro il Napoli del prossimo 29 settembre. Un gesto deprecabile, che può costare davvero carissimo ad un ragazzo finora sempre molto corretto.

Ora il brasiliano, che ha letteralmente perso la testa contro il Sassuolo al cospetto di Federico Di Francesco, potrebbe addirittura tornare dopo la sosta per le nazionali: le sei giornate comminate in passato per lo stesso gesto fatto da Masuaku potrebbero essere le stesse per il giocatore della Juve, che sicuramente verrà punito internamente anche dal club bianconero.