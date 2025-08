Douglas Luiz Inter, indiscrezione clamorosa! I nerazzurri valutano il brasiliano in caso di nuova cessione a centrocampo, le ultime

Douglas Luiz Inter, arriva una indiscrezione incredibile! I nerazzurri hanno messo nel mirino il brasiliano in caso di altra cessione

Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, ha svelato tramite X (ex Twitter) che l’Inter starebbe valutando il brasiliano Douglas Luiz come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, punto di riferimento del centrocampo nerazzurro, è nel mirino del Fenerbahce, che tenterà un ultimo assalto prima della chiusura del calciomercato estivo. In caso di cessione, la dirigenza interista ha individuato in Douglas Luiz l’alternativa più credibile.

Douglas Luiz, 26 anni, è un centrocampista dinamico e dotato di ottima visione di gioco, reduce da una stagione opaca con la Juventus. L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha cambiato le gerarchie: il tecnico croato, noto per il suo stile tattico rigido e verticale, non ritiene Luiz una pedina centrale nel suo progetto tecnico. Di conseguenza, la Juventus ha aperto le porte a una sua possibile cessione, in un’ottica di alleggerimento della rosa e di miglioramento del bilancio societario.

Il calciatore ex Aston Villa e Manchester City non ha inciso come previsto nella sua prima stagione in Serie A, ma conserva estimatori grazie alla sua versatilità e capacità di interdizione. L’Inter, guidata da Chivu – allenatore che predilige un gioco organizzato con centrocampisti mobili – potrebbe sfruttare l’occasione per rafforzare il reparto centrale qualora Calhanoglu, regista e uomo chiave del gioco nerazzurro, dovesse partire.

Secondo fonti interne al club torinese, la Juventus è disposta ad ascoltare offerte da qualsiasi squadra interessata a Luiz. Un eventuale inserimento dell’Inter nella trattativa potrebbe rappresentare una svolta interessante per entrambe le società: i nerazzurri otterrebbero un rinforzo utile, mentre i bianconeri ne trarrebbero benefici economici e tecnici, liberando spazio per nuovi innesti.