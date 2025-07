Douglas Luiz Juve, una nuova squadra di Premier League sul brasiliano, pronto a lasciare i bianconeri

Douglas Luiz sempre più vicino all’addio alla Juve dopo appena un anno e in Premier League non mancano le pretendenti: ce n’è una nuova

Douglas Luiz è destinato a lasciare la Juve dopo una sola stagione e il suo futuro potrebbe riportarlo in Inghilterra, dove il centrocampista brasiliano ha lasciato ottimi ricordi durante la lunga militanza all’Aston Villa. Non c’è solo il West Ham a seguirlo con attenzione: anche l’Everton si è inserito nella corsa per assicurarsi le prestazioni del classe 1998.

Come riportato da TeamTalk, il club di Liverpool avrebbe intensificato i contatti con la Juventus negli ultimi giorni, dopo aver sondato il terreno già alla fine della scorsa settimana. Per il momento si tratta di una fase ancora embrionale della trattativa, ma l’interesse dei Toffees è concreto e destinato ad aumentare nei prossimi giorni.

Douglas Luiz rappresenterebbe per l’Everton un colpo di spessore, in grado di alzare il livello qualitativo ed esperienziale della mediana. Il tecnico David Moyes, tornato a guidare i blues dopo la separazione dal West Ham, avrebbe già dato il suo via libera all’operazione: conosce bene le caratteristiche del brasiliano e lo ritiene il profilo ideale per portare equilibrio, visione e personalità al centrocampo.

Dopo essere cresciuto nel Vasco da Gama ed essersi affermato in Premier League con le maglie di Manchester City (senza mai esordire) e Aston Villa, Luiz era approdato a Torino la scorsa estate tra grandi aspettative. Il bilancio della sua prima – e forse unica – stagione in bianconero, però, non è stato all’altezza delle premesse: appena 27 presenze complessive, spesso senza riuscire a imporsi come titolare fisso.

La Juventus, dal canto suo, è aperta a valutare offerte concrete: l’idea è quella di recuperare parte dell’investimento fatto e liberare spazio salariale per poter operare con più libertà in entrata. La Premier League resta la destinazione più probabile per Douglas Luiz, che conosce bene il campionato e sarebbe felice di tornare in un ambiente familiare.

Everton e West Ham sono pronte a sfidarsi: molto dipenderà dalle proposte economiche che arriveranno nei prossimi giorni sul tavolo della dirigenza juventina.