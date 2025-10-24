Douglas Luiz Nottingham, l’ex Juve subito protagonista con Dyche: è l’mvp della partita vinta alla prima dal nuovo tecnico degli inglesi contro il Porto in Europa League!

Douglas Luiz Nottingham, l’ex Juve subito protagonista con Dyche! Vince il premio Mvp della partita vinta 2-0 contro il Porto in Europa League

Douglas Luiz sta cercando di riprendersi la scena al Nottingham Forest dopo un inizio di stagione difficile. L’ex centrocampista della Juventus, ceduto in estate al club inglese, ha finalmente messo in mostra una prestazione da leader nell’ultima uscita di Europa League contro il Porto vinta 2-0 dagli inglesi, lanciando segnali incoraggianti per il suo ritorno ai livelli ammirati in precedenza, in particolare all’Aston Villa.

Nella sfida di giovedì, Douglas Luiz ha giocato 85 minuti da titolare, dimostrando il suo valore in mezzo al campo. I suoi numeri parlano chiaro: 53 passaggi riusciti su 55, con un impressionante 33 su 35 nella metà campo avversaria, e 2 dribbling riusciti su 3. Non solo, il brasiliano ha anche recuperato 7 palloni e ha realizzato 3 intercetti, confermando la sua importanza per il gioco della squadra. La sua prova è stata talmente dominante che gli è valsa la palma di MVP del match.

Nonostante la brillante prestazione, l’adattamento di Douglas Luiz al Nottingham Forest non è stato semplice. Dopo un’estate travagliata e alcuni problemi fisici, ha visto poco il campo, accumulando poco più di 300 minuti in stagione e rimanendo in panchina in sei occasioni. Tuttavia, con il nuovo allenatore Sean Dyche, ha trovato la sua seconda consecutiva da titolare contro il Porto, segnando così un potenziale punto di svolta per la sua stagione.

Un’opportunità per la Juventus

La prestazione di Douglas Luiz non è passata inosservata nemmeno alla Juventus, che continua a monitorare la sua situazione con grande attenzione. Una sua definitiva rinascita potrebbe significare una cessione a titolo definitivo, con un’entrata importante nelle casse bianconere, fondamentale per il bilancio della società.

Se il brasiliano riuscirà a trovare continuità nelle sue prestazioni, il Nottingham Forest avrà un centrocampista chiave per la stagione, mentre la Juventus potrà contare su un tesoretto da reinvestire sul mercato.