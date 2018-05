Dove va Buffon? La domanda è lecita, proviamo a analizzare gli scenari per il portiere della Juventus. Se continuasse a giocare, il PSG sarebbe in testa ma ci sono anche altri club

Gianluigi Buffon lascerà la Juventus domani in Juve-Verona, almeno per quanto riguarda il calcio giocato. Deve capire che fare nella prossima stagione e dirà la sua nei prossimi giorni, alla fine di una stagione che lo ha visto protagonista sia in positivo che in negativo. Qualora dovesse decidere di lasciare il calcio, la Juve rimarrebbe casa sua con un ruolo dirigenziale, ma si sarebbero fatte avanti anche la FIFA e la FIGC. L’idea di continuare a giocare, per, balena nella mente di Buffon: il Paris Saint Germain, il Liverpool, l’Arsenal e qualche altra squadra potrebbero fare al caso suo. Il PSG è quella che ci sta credendo con maggior forza, a prescindere dalle voci sul biennale (leggi anche: PSG SU BUFFON: OFFERTO BIENNALE). Parigi ha l’appeal giusto e darebbe a Buffon la possibilità di vincere la Champions League.

Non c’è solamente il PSG nella lista delle pretendenti. Subito sotto troviamo il Liverpool, che deve sostituire Karius e Mignolet e trovare un portiere all’altezza. Ha sondato il terreno per Donnarumma (vedi DONNARUMMA VIA DAL MILAN, KLOPP VA DA RAIOLA) e ora tenta Buffon. Anche i Reds giocheranno la prossima Champions e sarebbero un ambiente caldo e importante, la piazza ideale per uno come Buffon. Il PSG rimane in vantaggio sul Liverpool, mentre al terzo posto – e parecchio staccato – ecco l’Arsenal. I Gunners hanno tutto ciò che potrebbe servire a convincere Buffon, a partire da un nuovo ciclo, ma manca un fattore fondamentale: la Champions League. Infine si parla anche di alternative più romantiche come il Boca Juniors o addirittura Genoa e Parma, per finire con lo Spartak Mosca di Carrera, ma lo stesso Buffon ha fatto capire che sono ipotesi romanzate.