Secondo i media francesi, il ricco club parigino avrebbe offerto un contratto biennale a Gigi Buffon che oggi ha dato l’addio alla Juve

Neanche il tempo di dare l’addio alla Juventus che il Paris Saint German si è fiondato su Gianluigi Buffon. L’indiscrezione filtra dalla Francia, dove il quotidiano Le Parisien ha pubblicato la notizia sulla propria edizione online. Aggiungendo che, oltre ad un ruolo da protagonista nel prossimo progetto tecnico, la proprietà qatariota avrebbe offerto a Gigi un biennale sontuoso. Definito dal quotidiano francese, molto ricco.

Il club di Nasser Al-Khelaifi avrebbe quindi offerto al portiere bianconero un biennale. E Buffon ci starebbe seriamente pensando. A stimolarlo ci sarebbe la proposta del Psg alla ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione, non essendo Areola e Trapp riusciti a convincere la dirigenza. Per Buffon ci sarebbe l’opportunità di poter correre ancora per la Champions, l’unico grande trofeo che manca al suo ricchissimo curriculum. Difficile pensare ad un Buffon con indosso la maglia del PSG ma, come abbiamo imparato in questi anni, le vie del mercato sono infinite.