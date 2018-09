Dove vedere Torino-Napoli in streaming ed in diretta tv

Torino-Napoli in streaming e diretta tv: ecco dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica, valido per la 5ª giornata di Serie A 2018/2019

E’ arrivata la quinta giornata di Serie A e uno degli incontri è Torino-Napoli. Le due squadre si affronteranno domenica alle 12:30 allo stadio Grande Torino. Il Napoli è reduce dal deludente pareggio per 0-0 di martedì sera in Champions League contro la Stella Rossa. Gli uomini di Ancelotti vorranno rifarsi e soprattutto non vorranno rischiare di aumentare il distacco dalla Juventus capolista. Il Torino invece arriva alla sfida dopo una settimana di proteste per l’annullamento del gol regolare di Berenguer contro l’Udinese e i tanti dubbi espressi sul Var. Qui di seguito tutte le informazioni complete su come vedere l’incontro in streaming e in diretta tv.

La gara tra Torino e Napoli, come tutte le partite giocate in questa fascia oraria, sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN. A commentare la sfida ci saranno Massimo Callegari e Dario Marcolin. Come sempre, DAZN sarà fruibile da pc, tablet, smartphone, smart tv e console tramite l’apposita app DAZN.

Torino-Napoli probabili formazioni

QUI TORINO – Tantissimi infortunati in casa granata. Oltre al lungodegente Lyanco e Ansaldi, che non torneranno prima di metà ottobre, da valutare sono anche le condizioni di De Silvestri e Soriano, alle prese con problemi muscolari, e Iago Falque, per lui lezione di basso grado dai flessori della coscia. Intoccabili Sirigu in porta e il trio difensivo Izzo-Nkoulou-Moretti. A centrocampo obbligate le scelte di Mazzarri con Meitè centrale, Baselli e Rincon come interni, mentre Berenguer a sinistra e Ola Aina a destra occuperanno le fasce. Probabile esordio dl primo minuto per Zaza, a formare la coppia d’attacco con Belotti.

QUI NAPOLI – Turnover in vista invece per Ancelotti per far rifiatare alcuni dei suoi giocatori dopo i continui impegni in campionato e in Champions League e in vista delle prossime partite con Juventus e Liverpool. Favorito Karnezis su Ospina in porta, la difesa dovrebbe essere l’unico reparto a rimanere inalterato con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Rui tutti in campo dal primo minuto, nonostante Malcuit scalpiti per esordire. Va in panchina Allan, unico ad aver giocato tutte le partite fino ad ora, dopo la prova poco brillante di martedì: al suo posto Rog. Spazio per Verdi e Mertens invece in attacco.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, NKoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti.