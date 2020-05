Dragowski: «Il mio idolo da sempre è Boruc. Contento di essere tornato ad allenarmi»

Bartlomiej Dragowski ha parlato in un Q&A sui canali ufficiali della Fiorentina: queste le parole del portiere viola

ALLENAMENTI – «Sono contento che io e miei compagni siamo tornati ad allenarci, ci è mancato tanto il calcio».

PORTIERI – «Il mio idolo da sempre è Artur Boruc. I portieri più forti della storia della Polonia? Abbiamo avuto tanti portieri forti, direi Boruc, Szczesny e Młynarczyk. Top 3 dei portieri in attività? Direi Alisson, Oblak e Ter Stegen».

ATTACCANTI – «Attaccante che mi ha messo più in difficoltà? E’ difficile, tutti ti mettono in difficoltà in Serie A. Come attaccante mi piace molto Immobile».