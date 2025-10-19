Drenthe, paura dopo l’ictus: come sta l’ex giocatore del Real Madrid

Paura per Royston Drenthe: l’ex Real Madrid colpito da un ictus. Come sta l’olandese dopo il malore che lo ha colpito in queste ore

Momenti di grande apprensione per Royston Drenthe, ex talento del Real Madrid e del Feyenoord, colpito da un ictus nei giorni scorsi. L’ex calciatore olandese, oggi 38enne, è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sull’account Instagram dell’FC De Rebellen, la squadra di ex giocatori di cui Drenthe fa parte.

Nel messaggio si legge: «Venerdì scorso Royston Drenthe ha avuto un ictus. Attualmente è in cura ed è in buone mani. La squadra e tutte le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla. La famiglia chiede rispetto, pace e privacy in questo periodo, in modo da poter offrire a Royston il supporto e lo spazio necessari per la sua ripresa».

La carriera di Drenthe

Drenthe è stato uno dei talenti più promettenti del calcio olandese nei primi anni 2000. Nato a Rotterdam, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Feyenoord, club con cui ha debuttato da professionista nel 2005. Le sue prestazioni lo portarono rapidamente all’attenzione dei grandi club europei e, nel 2007, arrivò la chiamata del Real Madrid, dove giocò al fianco di stelle come Raúl, Casillas, Robinho e Van Nistelrooy.

Dopo tre stagioni con i Blancos, Drenthe ha proseguito la sua carriera in diversi campionati internazionali, vestendo le maglie di Hercules Alicante e Everton, per poi vivere esperienze in Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Rientrato in Olanda, ha chiuso la sua carriera agonistica nel 2019, dopo un breve periodo con lo Sparta Rotterdam.

Dalla musica alla televisione

Terminata l’attività calcistica, Royston Drenthe ha intrapreso una nuova strada nel mondo dello spettacolo, lanciandosi nella musica rap con lo pseudonimo di Roya2Faces. Negli ultimi anni è diventato anche opinionista sportivo per la televisione olandese Ziggo Sports, dove ha offerto la sua competenza e la sua esperienza ai tifosi.

L’abbraccio del mondo del calcio

La notizia dell’ictus che ha colpito Drenthe ha scosso profondamente il mondo del calcio. Numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà sono arrivati da ex compagni, club e tifosi, che sui social hanno espresso affetto e sostegno al giocatore. Tutti sperano che Royston Drenthe possa superare questo momento difficile e tornare presto a sorridere, forte dello stesso spirito combattivo che lo ha sempre contraddistinto, in campo e nella vita.