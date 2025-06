Juve, si lavora per il nuovo ds: sarà scelto prima del Mondiale per Club! Ecco l’identikit della figura cercata da Comolli: i candidati

Juve, si lavora per il nuovo direttore sportivo: arriverà prima del Mondiale per Club! C’è l’identikit della figura cercata da Comolli: tutti i candidati

Dopo l’addio di Giuntoli, la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Come riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Comolli e Chiellini stanno lavorando per individuare questa figura chiave prima del Mondiale per Club.

Il profilo desiderato dalla società è ben definito: un dirigente con una profonda conoscenza del mercato internazionale e una preferenza per un lavoro lontano dai riflettori. Tra i principali candidati emergono quattro nomi: Massara, che potrebbe affiancarsi a Chiellini, Salihamidzic, e il possibile ritorno di Ribalta o Ottolini.