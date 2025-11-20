Dumfries riuscirà ad esserci per il derby contro il Milan? Spunta una nuova indiscrezione in casa Inter

Dumfries-Inter, derby a rischio: Chivu spera nel recupero ma l’allarme cresce per l’esterno nerazzurro

In casa Inter cresce la preoccupazione riguardo alle condizioni di Denzel Dumfries, uno dei giocatori più importanti nello scacchiere nerazzurro, in vista dell’attesissimo derby di Milano. L’esterno olandese, fondamentale per gli equilibri tattici dell’Inter, rischia infatti di saltare uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, complicando i piani di Cristian Chivu a pochi giorni dalla sfida contro il Milan.

Il problema è noto da settimane: la distorsione alla caviglia rimediata nella gara contro la Lazio non accenna a migliorare. Nonostante il lavoro costante dei fisioterapisti dell’Inter e un programma personalizzato per accelerare il rientro, Dumfries continua ad avvertire dolore. Il lungo periodo trascorso con la nazionale olandese non ha aiutato; anzi, il laterale è rientrato a Milano con sensazioni peggiori rispetto a quelle registrate prima della sosta.

Il dottor Volpi e lo staff medico dell’Inter stanno facendo il massimo per tentare un recupero in extremis, consapevoli dell’importanza del giocatore sia per il derby sia per l’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid. La missione, però, sembra complicata: ogni test svolto nelle ultime ore conferma che la caviglia non ha ancora raggiunto un livello di stabilità sufficiente per sostenere un match ad alta intensità come il derby di Milano.

L’Inter, che sta vivendo una fase cruciale della stagione tra campionato ed Europa, teme di perdere un titolare capace di dare profondità, corsa e fisicità sulla fascia destra. Senza Dumfries, Chivu potrebbe essere costretto a modificare assetto e soluzioni tattiche, andando a toccare uno dei reparti più delicati della squadra. L’olandese, oltre al suo contributo tecnico, garantisce infatti esperienza nei big match, un elemento che in un derby pesa sempre in maniera determinante.

La sensazione che filtra dall’ambiente Inter è che il giocatore difficilmente sarà disponibile per la sfida contro il Milan e che, nel migliore dei casi, potrà accomodarsi in tribuna per sostenere i compagni. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se potrà almeno riprendere parte del lavoro in gruppo, ma al momento l’ottimismo è ridotto al minimo.

Il derby, come sempre, rappresenta molto più di una semplice partita per l’Inter, che si prepara ad affrontare il Milan con la consapevolezza di dover forse rinunciare a uno dei propri punti fermi. La speranza di Chivu è di recuperarlo almeno per la Champions, ma la prudenza rimane la linea guida: l’obiettivo è evitare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione nerazzurra.

