Dumfries Inter, l’olandese torna dopo il lungo stop: come potrebbe essere gestito contro il Genoa

Dumfries Inter, l’esterno olandese torna dopo il lungo stop: gestione prudente in vista del Genoa? Le ultimissime

La serata europea che ha visto l’Inter cadere contro il Bodø/Glimt lascia dietro di sé più ombre che luci, ma almeno un segnale positivo emerge dal gelo norvegese: il ritorno in campo di Denzel Dumfries, assente da quattro mesi per un grave infortunio alla caviglia che ne aveva compromesso continuità e rendimento.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Una notte amara, ma con un raggio di luce

Secondo La Gazzetta dello Sport, la semplice convocazione dell’olandese era già stata interpretata come un indizio incoraggiante. L’ingresso all’81’, invece, ha certificato la fine del suo lungo stop. La prestazione è passata inevitabilmente in secondo piano rispetto all’eliminazione, ma per l’Inter si tratta comunque di un recupero pesante in vista del finale di stagione.

Rientro sì, ma con prudenza

Nonostante il dolore sia ormai superato, la gestione del laterale sarà estremamente cauta. Cristian Chivu sa quanto Dumfries sia fondamentale per spinta, fisicità e profondità, ma non intende correre rischi. Il rientro graduale è considerato imprescindibile per evitare ricadute.

Per questo motivo, le possibilità di vederlo titolare già nel prossimo match contro il Genoa sono, come sottolinea la Rosea, praticamente nulle. Sulla fascia destra dovrebbe agire ancora Luis Henrique, il brasiliano che ha garantito equilibrio e copertura durante l’assenza del numero 2.

Verso il rush finale

Il recupero di Dumfries offre a Chivu un’arma in più per difendere il primato in classifica. L’olandese ripartirà dalla panchina anche nelle prossime gare, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e condizione senza forzare. Lo staff medico punta ad averlo al massimo per le sfide decisive di aprile, quando ogni dettaglio potrà fare la differenza.