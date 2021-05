Alfred Duncan ha lanciato un bellissimo messaggio dopo Napoli-Cagliari dopo le ultime vicende legate agli insulti razzisti sui social – FOTO

Altra lezione di stile da Alfred Duncan verso gli haters sui social: il centrocampista del Cagliari ha ricevuto degli insulti razzisti dopo la gara contro la Roma.

Duncan ha voluto mandare un messaggio positivo dopo la gara contro il Napoli sfoderando una maglietta a fine gara: «Insegna ai bambini come pensare, non cosa pensare». Messaggio profondo per una piaga troppo diffuso.