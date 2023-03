Dunga: «Ancelotti farebbe bene al mio Brasile»

Dunga, ex giocatore e Ct del Brasile, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibilità che Ancelotti possa allenare i verdeoro

«Ancelotti sarebbe l’ideale per il mio Brasile, è un vincente e farebbe molto bene. Ha vinto ovunque e potrebbe farlo anche qui. Non so nulla riguardo il suo arrivo, non lo sanno nemmeno in federazione figuriamoci».