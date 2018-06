L’operatore di mercato Sabatino Durante afferma di aver parlato con l’enotourage di Edison Cavani. La Juventus sarebbe interessata all’attaccante ma lui tornerebbe in Italia solo per il Napoli

In queste settimane si è molto parlato di un possibile addio di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Negli ultimi giorni si è addirittura ipotizzato un trasferimento dell’argentino al Milan sulla falsariga della trattativa che ha portato Leonardo Bonucci in rossonero. Higuain potrebbe anche finire al Chelsea per essere nuovamente allenato da Maurizio Sarri, vicino alla firma con il club inglese. I bianconeri stanno quindi sondando il terreno alla ricerca di un sostituto all’altezza e il sogno proibito sarebbe quello di portare Edison Cavani a Torino. Il procuratore Sabatino Durante ha confermato durante la trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Crc che la Juventus è interessata all’attaccante uruguaiano ma lui non sarebbe intenzionato a tradire il Napoli.

«Se vuoi vincere non puoi dare solo il segnale di Ancelotti, devi dare anche all’allenatore gli strumenti per farlo. Il Napoli deve acquistare giocatori già pronti, non scommesse, anche perché se vendi Jorginho a 60 milioni hai anche i mezzi per farlo. – ha raccontanto Durante – Ho parlato ad esempio con l’entourage di Cavani, gli ho chiesto se c’era la possibilità di tornare in italia. Mi hanno detto che la Juve lo sta cercando da tempo ma se rientra in Italia lo fa solo per il Napoli».