Dybala altruista: «Non devo essere egoista, fare gol è un valore aggiunto»

Paulo Dybala parla dopo la buona prestazione nell’amichevole che l’Argentina ha vinto sul Messico. Lo juventino serve un assist e spiega…

Paulo Dybala protagonista e…altruista. Il giocatore della Juventus, ieri impiegato nell’undici titolare dell’Argentina nell’amichevole col Messico, si è distinto per una buona prova condita da un assist (in occasione del vantaggio Azulblanco con Mori). L’argentino, dopo la partita vinta 2-0, ha voluto mettere in luce l’aspetto altruista che deve guidarlo: «Non devo essere egoista, al contrario pensare sempre innanzitutto aal bene della squadra». Come scrive Tuttosport, un assist da applausi per la ‘Joya’: una giocata a ridosso dell’intervallo che ha permesso a Funes Mori di segnare di testa nella maniera più semplice.

Dybala, nel post-partita, ha poi rimarcato: «Fare gol resta un valore aggiunto ad una prestazione, m ho cercato soprattutto di aiutare il collettivo in funzione del ruolo che avevo in campo. Scaloni, d’altronde, mi ha lasciato molta libertà, permettendomi di svariare tra il centrocampo e ela linea d’attacco». Dopo gli imoegni con l’Argentina, Dybala tornerà martedì notte a Torino: ad attenderlo il lavoro alla Continassa in vista delle nove gare che attendono la Juve da qui alla sosta di gennaio. Allegri avrà bisogno della ‘Joya’ migliore: 25 anni da poco compiuti, dopo un inizio stagionale balbettante, ora sta sbocciando mettendosi soprattutto a disposizione della squadra.