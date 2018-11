Cristiano Ronaldo-Dybala-Mandzukic: il trio ‘disordine’ esalta la Juve

La Juventus e il suo tridente fanno meraviglie. Cristiano Ronaldo-Dybala-Mandzukic esaltano la formazione di Max Allegri

«Quando giochiamo con Mandzukic–Dybala–Ronaldo c’è meno ordine. Ma gli avversari hanno meno riferimenti…». Parola di Massimiliano Allegri. Il trio ‘disordine’ mette in ordine la Juventus e mette scompiglio tra le difese avversarie. I tre attaccanti della Juventus non hanno una posizione fissa in campo, sono bravi a ritagliarsi la loro porzione preferita nel corso della partita, intercambiandosi spesso e volentieri la posizione. Forse, è proprio questo il segreto del magico tridente bianconero: in una partita si alternano sulle fasce e al centro: tolgono punti di riferimento, usano l’istinto e sono letali.

I cambi di posizione segnano un vero e proprio nuovo inizio per la Juventus: c’è meno ordine (o può sembrare che ci sia) ma c’è più qualità. La Juve di Cristiano Ronaldo gioca bene, gioca meglio rispetto alle altre precedenti versioni, crea tanto ma non riesce a finalizzare ‘il giusto’ perché, come dimostrano i dati, la percentuale realizzativa rispetto alle occasioni create è bassa. Nei campionati europei Messi–Suarez–Coutinho sono i più decisivi (65% delle realizzazioni dell’intera squadra). Alle loro spalle Neymar–Cavani–Mbappé (64%), Mané–Firmino–Salah (61%). Poi il tridente della Juve che ha firmato 15 reti su 26 per un’incidenza totale del 57%. Seguono Mahrez–Aguero–Sterling del City con il 50%.