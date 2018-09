Dybala si gioca tutto: carattere e tattica per svoltare ma le big lo tentano

Paulo Dybala deve prendersi la Juventus ma attenzione alle sirene di mercato: ci pensano Atletico e United

Salvate il soldato Dybala! Il numero 10 della Juventus rischia di essere schiacciato dal peso delle aspettative e anche dal peso di Cristiano Ronaldo. Il calciatore argentino ha steccato in questo avvio di campionato ed è finito in panchina in 2 occasioni su 3, collezionando solo 100 minuti sui 270 a disposizione. Un bottino troppo magro per uno come Paulo. La Joya è tornata dall’Argentina desiderosa di voltare pagina ma dovrà convincere Allegri a schierare la Juve con un 4-2-3-1 disegnato apposta per lui, altrimenti dovrà adattarsi a fare l’esterno nel 4-3-3.

Attenzione poi alle sirene di calciomercato. L’utilizzo del giocatore durante il corso della stagione inciderà sul futuro, è ovvio: se Paulo dovesse partire molte volte dalla panchina e dovesse essere utilizzato col contagocce, le porte dell’addio potrebbero aprirsi già a gennaio. Secondo Tuttosport, Atletico Madrid e Manchester United sono sulle tracce dell’attaccante della Juventus. I bianconeri lo valutano non meno di 150 milioni di euro ma è evidente che, in caso di tante panchine, anche la valutazione crollerebbe. Finora la Juve ha provveduto a respingere ogni offerta ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Atletico, Manchester ma anche altri grandi club sono alla finestra.