Dybala, le condizioni per il rinnovo: vuole giocare nella Juventus di Allegri

Le ultime notizie sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Ecco la situazione della trattativa tra i bianconeri e la Joya

Terminato l’Europeo, ricomincia la trattativa tra Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la volontà dell’argentino sarebbe quella di giocare nella Juve di Allegri ancora a lungo, considerato che le sue migliori stagioni sono state proprio con il tecnico toscano.

La Juve attende il ritorno dell’agente della Joya dall’Argentina per riprendere la trattativa. In favore di Dybala c’è che la permanenza degli attaccanti bianconeri è in dubbio nella prossima stagione (tra Ronaldo in scadenza di contratto e Morata col prestito che terminerà a fine stagione). Il rinnovo dell’argentino sarebbe quindi importante per non arrivare con troppi dubbi in attacco tra due stagioni.