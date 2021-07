Dybala-Juventus, ecco la situazione attuale sul rinnovo di contratto

Dybala-Juventus: cosa filtra sul rinnovo di contratto dell’argentino. La situazione legata al prolungamento del calciatore

Come riportato da Tuttosport, salvo cambi di programma domenica Paulo Dybala dovrebbe tornare in Italia. L’arrivo del numero 10 della Juve, unito a quello dell’agente Jorge Antun, rappresenterà il via definitivo per riallacciare i discorsi sul rinnovo di contratto.

Il nodo principale resta quello tecnico, per quel che riguarda l’ingaggio si ripartirà dall’offerta da 10 milioni di euro netti più bonus formulata più di un anno fa, con la volontà comune di restare insieme.