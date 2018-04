Dybala assente, ma presente sui social: «Fiero della Juventus»

Paulo Dybala assente ma presente: il giocatore della Juventus è rammaricato dopo la partita con il Real Madrid ma si dice fiero di essere juventino

Il grande assente di ieri è stato Paulo Dybala. La Juventus, senza il suo giocatore più di prestigio, ha sbancato il Santiago Bernabeu, ma non ha passato il turno in Champions League. «Dopo questa serata sono ancora più orgoglioso e fiero di far parte di questo gruppo» ha scritto l’argentino su Twitter dopo il novantesimo. Il giocatore ha seguito la partita da spettatore dopo il cartellino rosso rimediato all’Allianz Stadium nella sfida di andata. La sua assenza, però, non pare aver pesato sulla Juventus, che in attacco ha giocato divinamente, così come in difesa.

La Vecchia Signora ha sfiorato l’impresa in Spagna. Ha pareggiato lo zero a tre subito in casa, ma poi ha detto addio alla Champions per via di un rigore discusso all’ultimo secondo. Ronaldo ha mandato a casa i bianconeri e per Dybala sfuma la possibilità di vincere la Champions League, dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso. Senza la Joya, comunque, la Juve ha disputato un’ottima partita. Mario Mandzukic, assente all’andata, è stato il migliore in campo e ha segnato due gol belli e importanti.