Ronaldo segna alla Juventus, l’Inter Primavera esulta su Instagram – VIDEO

Juventus Inter, la grande sfida continua: la Primavera nerazzurra esulta in modo forsennato al gol di Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ecco il video

La Juventus sta vincendo tre a zero al Bernabeu e ha la possibilità di fare la rimonta più clamorosa del calcio italiano in Champions League. A pochi secondi dalla fine, l’arbitro inglese Michael Oliver dà un calcio di rigore al Real Madrid. Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che, dopo minuti di attesa dovuta al rosso a Buffon e alle proteste, segna il gol della qualificazione del Real alle semifinali. A centinaia di chilometri di distanza, in un ristorante di Milano, l’Inter Primavera esulta come se quel gol lo avesse segnato Diego Milito in finale di Champions al Bayern Monaco.

Edoardo Vergani, attaccante della Primavera nerazzurra e matchwinner nella finale del Torneo di Viareggio, ha filmato i suoi compagni al ristorante mentre si stavano giocando gli ultimi secondi della semifinale. Il video, comparso in una storia di Instagram, mostra gran parte dei giovani interisti in attesa del rigore di CR7. Al momento del gol, erompono tutti in una pazzesca esultanza. Non il miglior esempio di sportività possibile da parte dei ragazzi dell’Inter, ma evidentemente già a quell’età la rivalità con la Juventus è sentitissima. Qui sotto potete rivedere il tutto.