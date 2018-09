Juventus-Bologna: Dybala scoppia in un pianto dopo il gol che segue un lunghissimo digiuno in campionato. La dedica è per suo padre Adolfo, scomparso proprio il 26 settembre del 2010

Oltre 144 giorni di digiuno in campionato, quasi 500 minuti senza gol, l’ultimo – guarda caso – proprio contro il Bologna la scorsa stagione. Alla fine Paulo Dybala, sempre contro i rossoblu, si è sbloccato dopo settimane di critiche piuttosto feroci nei suoi confronti: l’esultanza liberatoria dell’attaccante della Juventus è sfociata in un piano. Lacrime, secondo molti, liberatorie dopo giorni piuttosto difficili, ma in verità ci sarebbe anche molto altro… Sì, perché l’argentino avrebbe in realtà pianto per un motivo molto più profondo: ieri era un triste anniversario, quello della morte del padre, scomparso proprio il 26 settembre di otto anni fa, ovvero un bel po’ prima che La Joya diventasse uno dei calciatori più promettenti di tutto il mondo.

Adolfo Dybala fu stroncato da un tumore, dopo mesi di malattia, proprio il 26 settembre del 2010, una data che l’attaccante bianconero non dimenticherà di sicuro mai. Era stato proprio lui a spingere la carriera del figlio, sobbarcandosi un’ora di macchina all’andata e al ritorno da Laguna Larga, dove la famiglia Dybala risiedeva, fino a Cordoba, dove Paulo aveva iniziato la sua carriera prima di esplodere al Palermo. Un segno del destino che La Joya si sia sbloccato finalmente proprio ieri in un giorno così importante: scontata la dedica – le mani alzate al cielo dopo il gol – nascosta però dalle lacrime, che non tutti i tifosi probabilmente hanno capito immediatamente, ma che adesso ha una spiegazione molto più che logica.

Festa dopo il gol per Dybala ma anche tanta tanta emozione per essere ritornato ad esultare💪💪😎#videoshowapp made with @videoshowapp pic.twitter.com/9VZ10X6nod — Davide (@FURIACEC) September 27, 2018